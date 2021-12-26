Такие данные приводит сегодня оперативный штаб. Умерли, по подсчетам властей, 968 пациентов.
Заболеваемость в стране постепенно падает, однако пока сообщалось лишь о примерно сорока зараженных омикрон-штаммом коронавируса. В тех государствах, где эта разновидность быстро стала доминирующей, наоборот, фиксируют всплеск.
В России впервые с сентября за сутки выявлено меньше 24-х тысяч зараженных коронавирусом
Такие данные приводит сегодня оперативный штаб. Умерли, по подсчетам властей, 968 пациентов.