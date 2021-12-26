«Газпром» уже почти неделю не бронирует мощности трубопровода «Ямал-Европа»

На фоне снижения прокачки цена на газ в регионе впервые в истории превысила 2 150 долларов за тысячу кубометров. При этом «Газпром» отвергает обвинения в недостаточных поставках на рынок. Представитель концерна Сергей Куприянов назвал это враньем.

Куприянов добавил, что некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрали свои годовые объемы и больше не выставляют заявки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на некоторых крупных покупателей подтверждало, что «Газпром» выполняет свои контракты.