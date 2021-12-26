Россия рассматривает различные ответы в случае отказа НАТО дать гарантии безопасности

По словам президента Владимира Путина, все будет зависеть от предложений, которые ему поступят от военных экспертов. При этом он подчеркнул, что Москва будет стремиться достичь позитивных результатов на переговорах.

Российская сторона пока не называет сроки и формат встречи, отмечая, что это еще обсуждается. При этом, как передает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса, заседание Россия-НАТО намечено на 12-е января.

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова в интервью Эху выразила надежду, что Запад пойдет на предложения Москвы.

Журова надеется, что переговоры пройдут в положительном ключе.

Россия ранее потребовала, в том числе, отказаться от расширения Альянса на восток и убрать американское ядерное оружие из Европы. При этом на Западе говорили, что не пойдут на компромисс по поводу присоединения Украины и Грузии к НАТО.