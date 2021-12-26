Сотрудник «Комитета против пыток» сообщил о похищении около 40 своих родственников в Чечне.

Члены семьи Абубакара Янгулбаева незаконно удерживаются в различных отделах полиции на территории Чеченской республики. Об этом сам правозащитник написал на своей странице в Инстаграме. Причина похищений ему неизвестна. Однако, Янгулбаев предположил, что такие действия силовиков могут быть связаны с его правозащитной деятельностью на Кавказе и причастностью к созданию оппозиционного телеграм-канала «Адат», критикующего власти Республики, а также лично Рамзана Кадырова. Сам юрист своё участие в работе медиаресурса отрицает. В интервью «Эху Москвы», Янгулбаев сообщил, что уже обратился в Следственный комитет.

Случай с Янгулбаевым далеко не единственный. За последнее время о похищении своих родных в Чечне сообщали ещё несколько блогеров. Ныне проживающий в Турции Хасан Халитов, в интервью телеканалу Дождь*, который признан российскими властями иноагентом, рассказал, что не знает о местоположении своих братьев и отца. О пропаже родственников и однофамильцев сообщал и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, живущий сейчас в Германии. Ранее он также критиковал чеченские власти. Блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший из России после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова, сказал, что 9 членов его семьи были похищены. По его словам, им угрожали кровной местью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдурахманов, якобы, получает деньги от европейских спецслужб и отверг обвинения в свой адрес.

Представитель правозащитного центра «Мемориал*» Олег Орлов считает, что похищения в Чечне людей происходят в том числе из-за их критики режима главы республики Рамзана Кадырова. Об это он сказал в интервью «Эху».

Олег Орлов полагает, что похищения будут продолжаться и дальше.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.