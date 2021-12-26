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12:33, 26 декабря 2021

Футбольный клуб «Зенит» обсудит с фанатами ситуацию с паспортами болельщиков

Это будет сделано на традиционной встрече после зимнего перерыва, рассказал агентству ТАСС генеральный директор санкт-петербургской команды Александр Медведев. На этой неделе объединение фанатов «Ландскрона» объявило, что перед стартом следующего сезона не будет оформлять так называемые Fan ID в знак протеста. На днях это заявление поддержало движение болельщиков «Спартака» под названием G-7 Ultras.
В середине декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. Согласно документу правительство будет определять перечень соревнований, доступ на которые возможен только при наличии этого документа


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