Футбольный клуб «Зенит» обсудит с фанатами ситуацию с паспортами болельщиков

Это будет сделано на традиционной встрече после зимнего перерыва, рассказал агентству ТАСС генеральный директор санкт-петербургской команды Александр Медведев. На этой неделе объединение фанатов «Ландскрона» объявило, что перед стартом следующего сезона не будет оформлять так называемые Fan ID в знак протеста. На днях это заявление поддержало движение болельщиков «Спартака» под названием G-7 Ultras.

В середине декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. Согласно документу правительство будет определять перечень соревнований, доступ на которые возможен только при наличии этого документа