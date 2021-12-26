Все больше иностранных граждан, по данным МВД, получают российское гражданство упрощенно

По итогам этого года соответствующий документ получили более 600 тысяч человек – почти на 20% больше, чем в прошлом. Об этом в эфире радио «Милицейская волна» сказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Она напомнила, что в 2020-м власти отменили требование отказываться от имеющегося иного гражданства и исключили условие о подтверждении источника средств к существованию для тех, кто получает российский паспорт в упрощенном порядке.
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