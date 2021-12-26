Британский фрегат отслеживает перемещение российских подлодок в Северном море

По данным газеты Telegraph, корабль использует систему гидрофонов для прослушивания. Фрегат Westminster находится рядом с Шетландскими островами. Как отмечают журналисты, в это время года российские субмарины часто проходят в британских водах, возвращаясь в Североморск, где находится основное место базирования Северного флота.