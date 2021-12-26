В Киеве увидели угрозу российского давления на украинские города на берегу Азова

Российские вооруженные силы доминируют в акватории и не могут использовать свое положение в случае войны, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете Washington Post. Этим летом во внешнеполитическом ведомстве уже говорили о «потерянном» для Киева Азове. Украина призывала Запад нарастить силы в Черном море, отмечая, что в противном случае оно так же будет «потеряно».