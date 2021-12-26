«Газпром» назвал Европу виновной в росте цен на газ

Представитель концерна, Сергей Куприянов, отверг обвинения в недопоставках топлива и сказал, что «Газпром» готов прокачивать дополнительные объемы в Европу в рамках долгосрочных контрактов. По словам Куприянова, некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрали свои годовые объемы и больше не выставляют заявки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на некоторых крупных покупателей подтверждало, что «Газпром» выполнил свои контракты.