Американские авиакомпании продолжают отменять рейсы из-за нехватки экипажей на фоне пандемии. Агентство Associated Press сообщает, что изменения в расписании затронули почти одну тысячу отправлений. Это происходит во время пикового периода праздничных перевозок. В результате в ряде аэропортов, по данным журналистов, возник хаос из-за больших очередей к стойкам регистрации и кассам тех компаний, которые продолжают летать.

В Москве к этому часу задержано и отменено более 80-ти авиарейсов. Это следует из информации, которую приводит сервис «Яндекс. Расписание».