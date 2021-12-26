В Башкирии больше 30 машин застряли на федеральной трассе М-5 из-за бурана.

На участке дорог между сёлами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района проходит спасательная операция, сообщили в госкомитете Республики по ЧС. Сильная метель, а также ограниченная видимость стали препятствиями для проезда 33 легковых и грузовых автомобилей. Для вызволения людей из снежного плена на место происшествия прибыли два КАМАЗа с ковшами, чтобы расчистить дорогу. На одной из АЗС заработал кемпинг, где пострадавшие от стихии могут согреться и поесть. Как сообщили в МЧС, сейчас движение транспорта на данном участке возобновлено.

Ранее, Росавтодор временно закрыл часть трассы М-5 протяжённостью более 150 километров для пассажирских автобусов, такси, а также грузовиков из-за непогоды. При этом обычные легковые машины по этой дороге проехать могут.

В МЧС Башкирии призвали водителей отказаться от поездок в районы, где движение автомобилей затруднено.