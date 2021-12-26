Владимир Путин допустил различные сценарии в случае отказа НАТО дать гарантии безопасности. Выбор вариантов будет зависеть от рекомендаций военных экспертов, сказал глава государства в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». При этом он подчеркнул, что Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу.

Заседание Россия-НАТО может пройти уже 12-го января. Такое решение, как передает агентство DPA, принял генеральный секретарь Альянса. Официально в Москве пока говорят, что сроки и формат встречи обсуждаются.

Стороны могут обсудить предложения Москвы по гарантиям безопасности. Россия потребовала, в том числе, отказаться от расширения Альянса на восток и убрать американское ядерное оружие из Европы. При этом на Западе говорили, что не пойдут на компромисс по поводу присоединения Украины и Грузии к НАТО.

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова в интервью «Эху» выразила надежду, что Запад пойдет на предложения Москвы.

Журова надеется , что переговоры пройдут в положительном ключе.