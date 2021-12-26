В России за сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом заразились чуть меньше 24-х тысяч человек

Это минимум с сентября. Умерли 968 пациентов.

В стране, по последним данным, выявлено всего лишь около сорока случаев заражений новым омикрон-штаммом коронавируса. На этом фоне заболеваемость идет на спад в то время, как в других странах, где эта разновидность стала доминирующей, наоборот, наблюдается резкий всплеск.

«Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы коронавируса, необходимо делать все для защиты от ковида, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министерство здравоохранения сейчас разрабатывает новые рекомендации по лечению ковида.