В ЮАР умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту

Бывшему архиепископу Кейптаунскому, который боролся против апартеида, было 90 лет. Сообщение о смерти распространила канцелярия президента страны. Туту назвали «принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва». Глава государства от имени всех граждан выразил соболезнования.

Туту выступал в защиту прав человека и, принадлежа к числу видных христианских лидеров, поддерживал права на аборты, эвтаназию и гомосексуальные браки.