Вице-премьер Марат Хуснуллин не поддержал идею о строительстве новых городов. В интервью агентству ТАСС он выразил мнение, что нужно благоустраивать те мегаполисы, которые уже есть. В числе таких проектов Хуснуллин назвал Братск или якутский город Нерюнгри, а любое новое масштабное строительство – это колоссальная нагрузка на инфраструктуру.

Ранее министр обороны выступил с идеей основать в Сибири несколько научно-промышленных центров с населением до миллиона человек. По мнению Сергея Шойгу, их можно построить между Братском и Красноярском.