В России с января 2023-го года планируют выдавать электронные паспорта. Об этом в эфире радио «милицейская волна» сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. По ее словам, количество выдаваемых документов нового образца прежде всего будет зависеть от желания граждан, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их будет не менее ста тысяч. Документ будет оформляться в виде пластиковой карты, содержащей электронный носитель информации. С юридической точки зрения такой паспорт не будет ни в чем уступать традиционному бумажному.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…
Популярное за неделю
23 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)