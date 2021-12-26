В России с января 2023-го года планируют выдавать электронные паспорта. Об этом в эфире радио «милицейская волна» сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. По ее словам, количество выдаваемых документов нового образца прежде всего будет зависеть от желания граждан, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их будет не менее ста тысяч. Документ будет оформляться в виде пластиковой карты, содержащей электронный носитель информации. С юридической точки зрения такой паспорт не будет ни в чем уступать традиционному бумажному.