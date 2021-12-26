В Приморье на фоне аномальных морозов без электричества остаются почти тысяча человек

В пресс-службе краевого правительства говорится, что сбои за последние сутки возникали по меньшей мере в шести районах. Чаще всего причиной была возросшая нагрузка на сети из-за низких температур. Большинство отключений, по заверению властей, оперативно устраняли аварийные бригады.

Ранее в Приморье из-за аномальных морозов объявили штормовое предупреждение. По данным агентства «Интерфакс», в отдельных районах местами ночью прогнозируется до -43 градусов.