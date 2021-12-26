Юрист «Комитета против пыток» заявил о похищении около 40 родственников в Чечне

Юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев заявил о похищении около 40 родственников в Чечне. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Из Телеграм-каналов я узнал, что мои родственники похищены. Мне известно, что их было около 40 человек. На данный момент вроде как часть из них отпустили. Я вчера подал через интернет-приемную заявление в Следственный комитет о похищении. Ответа пока нет, планируем еще обратиться к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой», — рассказал А.Янгулбаев.

Он уточнил, что «похищения начались в те же даты, когда начали похищать родственников Тумсо Абдурахманова и остальных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова».

При этом А.Янгулбаев отметил, что ему неизвестно о причинах похищений.

«Мне никакие требования не объявлялись, вообще ничего непонятно. Родственники не выходили со мной на связь, я все узнаю через третьих лиц, напрямую мы не общаемся», — добавил он.

А.Янгулбаев опубликовал пост о похищении своих родственников в «Фейсбуке». Он сообщил, что угроз в связи с этим пока не получал, однако в целом «угрозы всегда поступали, и были из Чечни».

А.Янгулбаев стал шестым человеком за три дня, который заявил о похищении близких. 22 декабря об исчезновении своих родственников сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день с аналогичным заявлением выступил блогер Минкаил Мализаев. Он рассказал, что его близких похитили и пытали. Самому Мализаеву прислали фотографии его матери и жены в обнаженном виде.

Расследователь Христо Грозев обнаружил, что телефонный номер, с которого было отправлено одно из сообщений с угрозами, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.

Также были похищены родственники учредителя правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая помогает чеченским беженцам в Европе, Мансура Садулаева.

24 декабря о похищении родственников чеченскими силовиками заявил активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.