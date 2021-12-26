Исполком Федерации фигурного катания России объявит состав на чемпионат Европы в Эстонии.

Эти же фигуристы отправятся и на олимпийские игры в Пекин, если не случится форс-мажора. Наша команда имеет максимальную квоту. На чемпионате Европы у нее три места в каждом виде программы. Первые два места согласно регламенту распределяются по спортивному принципу – чемпиону России и серебряному призеру. Обладателя третьей путевки называет тренерский совет, а список в целом утверждает Исполком. В последние годы вакансия неизменно доставалась бронзовому призеру. В женском одиночном катании, где интрига особено обострена, действующая чемпионка мира Анна Щербакова заняла только третье место, а Елизавета Туктамышева не попала даже в пятерку. Так что покаместа в команде себе гарантировали только Камила Валиева и Александра Трусова.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине 10 по 16 января.