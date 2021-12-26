Заседание Совета Россия-НАТО, по данным прессы, запланировано на 12-е января

Об этом турецкой газете Anadolu рассказал источник в Альянсе. На этот день в Брюсселе также намечена встреча начальников генштабов стран-участниц организации. Стороны могут обсудить предложения Москвы по гарантиям безопасности. Россия потребовала, в том числе, отказаться от расширения Альянса на восток и убрать американское ядерное оружие из Европы. При этом на Западе говорили, что не пойдут на компромисс по поводу присоединения Украины и Грузии к НАТО.