В украинском МИДе объявили о военном доминировании России в Азовском море

Киев рассматривает это как угрозу.

Россия диктует ситуацию в Азовском море и в случае вооруженного конфликта она будет использовать его как театр военных действий — об этом в интервью американской газете Washington Post рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Москва сможет воспользоваться своим положением чтобы оказывать давление на южные города республики, расположенные на берегу Азова.

Американское издание также пишет, что эта береговая линия может иметь для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины. По оценке газеты, «если вторжение начнется с моря, украинские силы окажутся в значительной степени бессильными», но, несмотря на это, международное внимание сконцентрировано на сухопутных границах.

Минувшей осенью Украина и некоторые страны НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с тем, что Россия концентрирует свои войска на западе страны. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что напряжение, возникшее на Западе, нужно, чтобы другие государства не устроили в этой зоне какой-либо ненужный Москве конфликт.

В то же время ранее в декабре начальник Генштаба Валерий Герасимов объявил, что у России нет агрессивных планов. Он также назвал ложью сообщения о подготовке вторжения на территорию Украины.