В Томске завели уголовное дело о втором поджоге в гипермаркетах «Лента»

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте «МВД Медиа». Огонь вчера днем вспыхнул в отделе пиротехники. Из магазина эвакуировали около 650-ти посетителей и сотрудников. Подозреваемого задержали с помощью камер видеонаблюдения. Это местный житель 1994-го года. О его мотивах ничего неизвестно.

Ранее в Томске арестовали обвиняемого в поджоге первого гипермаркета. Пожар в нем случился в начале недели.