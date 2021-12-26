Сотрудник «Комитета против пыток» пожаловался на похищение родных в Чечне. Юрист Абубакар Янгулбаев сказал, что речь может идти примерно о сорока похищенных. Он связал это со своими оппозиционными взглядами и сообщил о преступлениях Следственному комитету.

С начала недели четыре чеченских оппозиционных блогера, живущих за границей, также жаловались на похищения родственников в Чечне. В частности, об этом говорили Аслан Арцуев, Минкаил Мализаев, Хасан Халитов и Тумсо Абдурахманов.