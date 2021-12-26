Хакеры на время заблокировали работу сайта Федеральной службы исполнения наказаний. Накануне они направили правозащитному проекту Gulagu.net сообщение о начале атаки. После этого основатель проекта Владимир Осечкин попросил их этого не делать. В начале октября Gulagu.net начал публиковать записи пыток и изнасилований в российских исправительных учреждениях. При этом до сих пор правозащитники утверждали, что обнародовали лишь малую часть из всего секретного архива ФСИН, который у них есть.

На этом фоне в Госдуме начали обсуждать законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти.