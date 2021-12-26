Хакеры на время заблокировали работу сайта Федеральной службы исполнения наказаний. Накануне они направили правозащитному проекту Gulagu.net сообщение о начале атаки. После этого основатель проекта Владимир Осечкин попросил их этого не делать. В начале октября Gulagu.net начал публиковать записи пыток и изнасилований в российских исправительных учреждениях. При этом до сих пор правозащитники утверждали, что обнародовали лишь малую часть из всего секретного архива ФСИН, который у них есть.
На этом фоне в Госдуме начали обсуждать законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти.
Хакеры на время заблокировали работу сайта Федеральной службы исполнения наказаний
Хакеры на время заблокировали работу сайта Федеральной службы исполнения наказаний. Накануне они направили правозащитному проекту Gulagu.net сообщение о начале атаки. После этого основатель проекта Владимир Осечкин попросил их этого не делать. В начале октября Gulagu.net начал публиковать записи пыток и изнасилований в российских исправительных учреждениях. При этом до сих пор правозащитники утверждали, что обнародовали лишь малую часть из всего секретного архива ФСИН, который у них есть.