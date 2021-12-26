Евросоюз потребовал от России почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. О жалобе говорится на сайте Всемирной торговой организации. В Брюсселе считают, что в течение нескольких лет Москва разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг в России.

В нарушении норм ВТО Россию на этой неделе обвиняли США. Москва это отвергла.