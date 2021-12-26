Россия и Германия запланировали встречу по Украине в начале нового года. По данным агентства Reuters, о диалоге в очном формате договорились замглавы администрации президента Дмитрий Козак и советник канцлера Йенс Плетнер. В четверг они провели продолжительный телефонный разговор. Агентство отмечает, что готовящиеся мероприятия – это редкая личная встреча высокопоставленных западных и российских чиновников. Официально стороны это комментировать не стали.

На этой неделе Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц впервые провели телефонные переговоры, в числе прочего обсудив ситуацию на Украине.