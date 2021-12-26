Колонна из более трех
десятков автомобилей застряла на трассе М5 («Урал») в Туймазинском
районе Башкирии, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС в
воскресенье.
«По оперативным данным, на трассе М5 на участке дорог
между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского
района в снежный «плен» попало 33 автомобиля, как легковые, так и
грузовые», — говорится в сообщении.
Для автомобилистов рядом с АЗС
организован кемпинг с горячим питанием.
В настоящее время на месте
работают дорожные службы. К большегрузу, перекрывшему дорогу, подъехали
два КамАЗа с ковшами, отмечается в пресс-релизе.
Ведомство рекомендует
водителям отказаться от поездок на транспорте в этом направлении либо
выбирать пути объезда заранее.
Более трех десятков автомобилей попали в снежный «плен» на трассе в Башкирии
Колонна из более трех