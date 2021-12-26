Более трех десятков автомобилей попали в снежный «плен» на трассе в Башкирии

Колонна из более трех

десятков автомобилей застряла на трассе М5 («Урал») в Туймазинском

районе Башкирии, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС в

воскресенье.

«По оперативным данным, на трассе М5 на участке дорог

между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского

района в снежный «плен» попало 33 автомобиля, как легковые, так и

грузовые», — говорится в сообщении.

Для автомобилистов рядом с АЗС

организован кемпинг с горячим питанием.

В настоящее время на месте

работают дорожные службы. К большегрузу, перекрывшему дорогу, подъехали

два КамАЗа с ковшами, отмечается в пресс-релизе.

Ведомство рекомендует

водителям отказаться от поездок на транспорте в этом направлении либо

выбирать пути объезда заранее.