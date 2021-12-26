Столкновение грузовика и микроавтобуса на
трассе в Ростовской области привело к гибели трех человек, еще четверо пострадали. Об
этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по
Ростовской области.
«В 05:15 мск произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского
микроавтобуса Mercedes. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали
четыре человека, три человека погибли. Информация уточняется. От МЧС привлекались две
единицы техники и четыре человека», — сказали в пресс-службе, добавив, что авария
случилась на трассе М-4 Дон в Миллеровском районе.
Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального
законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе
региональной прокуратуры.
Ранее в воскресенье источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в ДТП погибли
три человека, еще шестеро получили травмы.
МЧС подтвердило гибель трех человек в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области
Столкновение грузовика и микроавтобуса на