МЧС подтвердило гибель трех человек в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области

Столкновение грузовика и микроавтобуса на

трассе в Ростовской области привело к гибели трех человек, еще четверо пострадали. Об

этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по

Ростовской области.

«В 05:15 мск произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского

микроавтобуса Mercedes. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали

четыре человека, три человека погибли. Информация уточняется. От МЧС привлекались две

единицы техники и четыре человека», — сказали в пресс-службе, добавив, что авария

случилась на трассе М-4 Дон в Миллеровском районе.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального

законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе

региональной прокуратуры.

Ранее в воскресенье источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в ДТП погибли

три человека, еще шестеро получили травмы.