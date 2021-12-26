Российское гражданство получили с начала года на 18% больше иностранцев, чем годом ранее

В МВД утверждают, что запрос на паспорта растёт. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран.

За одиннадцать месяцев текущего года получения гражданства добились почти 670 тысяч человек, и это примерно на сто тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на сводки Министерства внутренних дел. Как ранее отмечали в ведомстве, значительная часть желающих получить паспорт — это граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

В документе также отмечается, что увеличилось и число иностранцев, поставленных на миграционный учёт. Сейчас их почти двенадцать миллионов против девяти миллионов годом ранее.

В свою очередь количество людей, которым с начала года запретили въезд в Россию, несколько уменьшилось — это почти 162 тысячи человек, а за аналогичный период прошлого года было 170 тысяч. В основном, речь идёт об иностранцах, приехавших в Россию в безвизовом порядке. В МВД отметили, что такой запрет чаще всего налагают на тех, кто нарушил сроки временного пребывания и занимался незаконной трудовой деятельностью.

Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин призвал наладить прозрачный въезд легальных мигрантов. Он подчеркнул, что в России ждут людей, которые владеют русским языком, проработают в стране минимум пять лет и будут официально платить налоги