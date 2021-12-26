Уголовное дело возбуждено по факту поджога уже во втором за неделю гипермаркете «Лента» в Томске.

Подозреваемому в поджоге магазина уже предъявлено обвинение, пишет интернет-портал МВД Медиа. Им оказался мужчина 1994 года рождения. Его имя и род деятельности не уточняются. По предварительным данным злоумышленник облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Пожар в томском гипермаркете «Лента» на улице Пушкина произошёл накануне. Его площадь составила около двадцати квадратных метров. На кадрах из соцесетей, снятых покупателями видно, как взрывающиеся фейерверки разлетаются в разные стороны, а напуганные люди спешно покидают магазин. Всего было эвакуировано больше 600 человек.

В начале недели подобный случай произошёл в ещё одной «Ленте» и тоже в Томске. Тогда из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. По предварительным данным подозреваемый поссорился с менеджерами магазина, после чего облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Суд арестовал его на два месяца.

В результате обоих пожаров никто не пострадал