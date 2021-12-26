Заседание Совета Россия-НАТО может состояться 12 января

Созывать его предложил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

О том, что встреча назначена на эту дату сообщило немецкое агентство ДПА со ссылкой на пресс-службу НАТО. На этот же день назначено и совещание военного комитета организации на уровне начальников штабов. ТАСС напоминает о том, что ранее Столтенберг уже предлагал провести заседание совета, хотя его деятельность была приостановлена, поскольку Россия обвинила НАТО в целенаправленных недружественных действиях в отношении своего представительства при альянсе. Основу для повестки заседания дал проект договоренностей о гарантиях безопасности России, который был передан США и НАТО. Впрочем, Столтенберг при этом заявил, что компромисс по вопросу вступления Украины в НАТО невозможен, хотя для России это одно из непременных условий для диалога.



Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что предложение о созыве заседания совета Россия-НАТО действительно получено и рассматривается в практическом плане.