В «Роскосмосе» поздравили NASA c успешным запуском телескопа James Webb, назвав его «космическим долгостроем»

«По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы, написал в Facebook руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец, добавив, что теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2, где его встретит российская обсерватория «Спектр-РГ».

Президент США Джо Байден тоже поздравил всех участников запуска. «Webb является ярким примером того, чего можно достичь, если мечтать по-крупному», — написал он в Twitter. При этом глава Белого дома признал, что этот проект считали рискованным предприятием.

Телескоп накануне вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Над созданием телескопа работали более двух десятилетий. Он обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. James Webb заменит своего предшественника телескоп «Hubble».

Сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга, астроном Владимир Сурдин рассказал «Эху Москвы», что новый космический телескоп будет мощнее и лучше предшественника, но в случае поломки его не смогут починить из-за большой удаленности от Земли.

По словам Владимира Сурдина, если с телескопом что-то случится, Земля безвозвратно потеряет десять миллиардов долларов и двадцать лет работы над аппаратом.