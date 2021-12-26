«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода «Ямала-Европы» для транзита газа через Польшу

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на данные платформы GSA.

Российская компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели.

Комментируя ситуацию концерн сообщал, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

В «Газпроме» назвали «враньем и ложью» обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа на европейский рынок.

Российская компания готова поставлять дополнительные объемы в рамках действующих долгосрочных контрактов по ценам ниже спотовых, заверил официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

Он отметил, что «все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром».

По словам представителя компании, некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрали свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок. «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», — подчеркнул Куприянов.