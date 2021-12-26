Бывший спецпредставитель США по Украине считает, что Западу необходимо поменять свою политику по отношению к России

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Западу необходимо поменять свою политику по отношению к России — вводить санкции из-за агрессии в отношении Украины, не дожидаясь, пока будет «слишком поздно».

Об этом он написал в своей статье для Центра анализа европейской политики. Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и остальным членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они «совершенно неприемлемы» и Путин, по его словам, об этом знал.

Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как предлог для «нападения» на Украину или «аннексии» Донбасса.