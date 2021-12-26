В Канаде начинается молодежный чемпионат мира по хоккею

В нем участвуют игроки не старше 21 года. Год назад в той же Канаде матчи турнира проводились без зрителей, но на этот раз болельщики все же смогут посмотреть игры. Правда, не все. На трибунах стадионов в Эдмонтоне и соседнем с ним Ред-Дире будут заполнены не более 50% от общей вместимости арен. Зрителей обяжут соблюдать масочный режим, им будет запрещено принимать пищу и напитки.

Всего на молодежном чемпионате мира по хоккею сыграют 10 сборных. Состав турнира остался неизменным по сравнению с прошлым годом. Россия оказалась в одной группе со сборными США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Из этих команд в следующую стадию выйдет четыре коллектива.

Сборная России традиционно считается одним из фаворитов первенства. За последние 11 турниров она лишь дважды не занимала призовые места. Правда, последний раз — в прошлом году: национальная команда стала четвертой. 2011 годом датируется и последняя победа россиян на молодежных хоккейных чемпионатах мира.

Первый матч сборная России сыграет уже в ночь на понедельник: ее соперницей станет Швеция.