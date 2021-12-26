В Подмосковье откроется самый большой каток

Ледяное покрытие появится на соборной площади Главного Храма Вооруженных сил. Территорию, площадь которой составляет 5,5 тысяч квадратных метров разделили на две зоны – детскую и взрослую. При этом покататься можно будет совершенно бесплатно, платить не придется и за коньки, хотя попросят оставить залог, который вернут по окончании катания. Посетителям придется учесть и расписание сеансов, каждый из которых длится полтора часа, перерыв же составит 45 минут. QR-коды для посещения не требуются.

Отмечается, что там же установят тюбинговые горки, длинна самого большого спуска составляет 60 метров. Также у Храма откроется фестиваль зимних развлечений.

Всего в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье» в регионе откроют более 300 катков и 150 тюбинговых трасс.

Самый большой в Подмосковье каток в парке «Патриот» будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера.