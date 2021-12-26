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08:04, 26 декабря 2021

В Екатеринбурге, как ожидается, сегодня пройдёт очередной пикет против повсеместного введения QR-кодов

Активисты приурочили очередной митинг ко дню восстания декабристов, который отмечается сегодня. Как подчеркнули организаторы акции, вопросы соблюдения Конституции и прав граждан остаются актуальными по сей день. Участники массового пикета протестуют против обязательного предъявления цифрового пропуска для посещения общественных мест, а также принудительной вакцинации детей и подростков.

Подобные акции активисты проводили уже три раза. Все они были согласованы с местными властями. Организаторы получили разрешение и на сегодняшний митинг.

На данный момент в Свердловской области объявлены так называемые «QR-каникулы». С 22 декабря по 20 января для посещения торговых центров цифровые пропуска не требуются. Региональные власти также объявляли об их возможном продлении в том случае, если эпидситуация будет улучшаться.

Ранее на одном из митингов в Екатеринбурге активисты собирали подписи с требованием провести референдум о QR-кодах.


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