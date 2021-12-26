Яндекс удалил сайт «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи после его блокировки Роскомнадзором

При попытке его найти отображаются только социальные сети правозащитного проекта.

О блокировке сайта стало известно накануне. Затем Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить и аккаунты «ОВД-Инфо*». Ведомство, сославшись на решение Подмосковного суда, объяснило это тем, что работа правозащитников, якобы направлена на оправдание экстремизма и терроризма. Чью именно деятельность они оправдывали, не уточняется.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что преследование «ОВД-Инфо*» связано с тем, что российская политическая верхушка исчерпала законные способы воздействия на информационное поле. Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал «Эху Москвы».

Дмитрий Орешкин считает, что действия властей говорят о потере контроля и утрате способности государства к развитию.



* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.