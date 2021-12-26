Митрополит Илларион: В РПЦ не одобряют создание религиозной политической партии

Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион считает, что это противоречит открытости церкви для людей всех взглядов.
Иларион добавил, что интересы церкви могут представлять любые политические партии.
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Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион считает, что это противоречит открытости церкви для людей всех взглядов.
Иларион добавил, что интересы церкви могут представлять любые политические партии.
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