В Приморском крае около 850 человек остаются без электроснабжения из-за сильных морозов

Чаще всего энергоаварии связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур. Большинство отключений оперативно устраняли аварийные бригады, сообщает пресс-служба краевого правительства. Отмечается, что работа котельных в случае отключений света не прерывалась, они переводились на резервные источники питания.

На базе Дальневосточной распределительной сетевой компании на период аномальных холодов создан оперативный штаб.



В Приморье из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. На севере центральных районов прогнозируется до -43 градусов.

