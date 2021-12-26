В Израиле с сегодняшнего дня введут дополнительные коронавирусные ограничения

Половину сотрудников общественного и государственного сектора переведут на удаленный формат работы. Соответствующее решение принял премьер-министр Нафтали Беннет, указав, что требование будет действовать минимум до конца ноября будущего года.

По словам премьера в стране началась пятая волна коронавируса из-за распространения нового штамма «омикрон». Израиль уже закрыл границы в связи с этим. Тем не менее, у почти 200 граждан подтвердился диагноз. А общей службе безопасности Израиля разрешено отслеживать по геолокации людей, которые обязаны соблюдать изоляцию. В канцелярии премьер-министра пояснили, что это делается для того, чтобы разорвать цепочки заражения.

На протяжении всей последней недели в Израиле наблюдается небольшой рост числа инфицированных коронавирусом. Ежесуточно заболевание подтверждается в среднем у 1200 человек.

В ноябре в Израиле разрешили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.