Правозащитный проект ОВД-Инфо намерен обжаловать блокировку сайта

Роскомнадзор накануне закрыл к нему доступ, сославшись на решение Подмосковного суда. Он счел, что деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма. Ведомство потребовало от соцсетей удалить аккаунты проекта.

Сооснователь ОВД-Инфо* Григорий Охотин рассказал «Эху Москвы», что организации не поступало конкретных претензий от Роскомнадзора. С правовой точки зрения, по мнению Григория Охотина, ведомство поступает некорректно.

В «ОВД-Инфо*» считают блокировку «актом государственной цензуры», цель которой — остановить работу проекта.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.