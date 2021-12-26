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05:08, 26 декабря 2021

Исполком Федерации фигурного катания России определит сегодня состав российской команды на чемпионат Европы

Исполком Федерации фигурного катания России определит сегодня состав российской команды на чемпионат Европы. Об этом сообщил президент организации Александр Горшков.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января. После турнира тренерский совет Федерации определит состав команды России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.


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