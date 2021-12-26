Исполком Федерации фигурного катания России определит сегодня состав российской команды на чемпионат Европы. Об этом сообщил президент организации Александр Горшков.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января. После турнира тренерский совет Федерации определит состав команды России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.