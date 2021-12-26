Исполком Федерации фигурного катания России определит сегодня состав российской команды на чемпионат Европы. Об этом сообщил президент организации Александр Горшков.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января. После турнира тренерский совет Федерации определит состав команды России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.
Исполком Федерации фигурного катания России определит сегодня состав российской команды на чемпионат Европы
Исполком Федерации фигурного катания России определит сегодня состав российской команды на чемпионат Европы. Об этом сообщил президент организации Александр Горшков.