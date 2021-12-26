Американское космическое агентство НАСА отправило в космос телескоп «Джеймс Уэбб». Запуск прошёл с полигона Куру во французской Гвиане. Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне. Предполагается, что это позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, планируется изучить атмосферы далеких планет. Это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни. Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. «Джеймс Уэбб» заменит своего предшественника телескоп «Хаббл». Первые снимки ожидаются примерно через полтора года после запуска.
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