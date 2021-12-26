Газета Independent пишет, что в Афганистане талибы* ищут помогавших британским военным переводчиков. По данным издания, тысячи афганцев, которые остались в стране после прихода к власти движения «Талибан*», теперь вынуждены скрываться. Отмечается, что эти люди имеют право на убежище в Соединенном Королевстве по программе переселения и помощи Афганистану, но не могут его реализовать.

«Талибан*» — запрещенная в России террористическая организация.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.