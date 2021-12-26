Почти 670 тысяч иностранцев получили российское гражданство с начала года, что на 100 тысяч больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из сводки МВД по миграционной

ситуации, с которой ознакомилось агентство ТАСС. Также увеличилось число поставленных на миграционный учет. В прошлом году их было около 9 миллионов, в текущем – почти 12. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран.

Ранее в главке МВД по вопросам миграции говорили, что запрос на получение российского гражданства растет. Значительную часть желающих составляют граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.