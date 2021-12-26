Анадолу: Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в альянсе. По его словам, контакты с Москвой по данному вопросу идут.

Ранее пресс-служба Североатлантического альянса передавала, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО. В свою очередь Столтенберг говорил о предложении провести заседание Совета Россия — НАТО в начале будущего года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что в Москве получили предложение из Брюсселя. Сейчас оно рассматривается.