Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии. Как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране. Об этом сообщил телеканал Вэ-тэ-эм со ссылкой на вирусологов. По их информации, накануне на омикрон пришлось столько же новых случаев заражения, сколько и на дельта-штамм, который доминировал в Бельгии осенью. Согласно официальной статистике, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло примерно 7 тысяч в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее.