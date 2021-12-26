Взрыв бомбы произошел в ресторане на востоке Демократической Республики Конго. Погибли пять человек, 13 ранены. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на власти провинции Северное Киву. Они возлагают ответственность за случившееся на террористическую группировку «Альянс демократических сил». Идет расследование.

В провинции с мая действует осадное положение, введенное указом президента по причине ухудшения ситуации в области безопасности.