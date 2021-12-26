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04:06, 26 декабря 2021

Папа римский Франциск призвал не допустить конфликта на территории Украины

Папа римский Франциск призвал не допустить конфликта на территории Украины. Выступая с традиционным посланием «К городу и миру» понтифик выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты и будут открыты для диалога. Франциск также упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Израиле, Афганистане, Мьянме и других странах. Обычно в своей рождественской речи папа касается актуальных мировых вопросов. Так, год назад Франциск призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от коронавируса и упомянул события в Донбассе и Нагорном Карабахе.


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